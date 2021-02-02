İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında Ümit Acer, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gitti.

DHA'nın haberine göre, Acer, eşi Canan Acer ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer'e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra Menşur E. isimli akrabasını arayıp, "İkisinin de ben kafasına sıktım" dediği öğrenildi.

Silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.