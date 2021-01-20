İstanbul'da kadın cinayeti!

İstanbul'un Silivri ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 18 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda 3 yıllık evli olan Süleyman Güngörmüş (42) ile Melek Güngörmüş (39) arasında iddiaya göre alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı.

Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ü öldürdü.

Polise teslim olan Süleyman Güngörmüş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.