İstanbul'da kadın cinayeti

Cinayet, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple evli olduğu kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, evli olduğu kadını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Polis, şüpheli erkeği gözaltına alarak emniyete götürdü. Ailenin 4 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.