İstanbul’da kademeli mesai yarın açıklanabilir

İstanbul’da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında kademeli mesai uygulamasına geçilmesinin de ele alındığı İstanbul İl Pandemi Kurulu toplantısı bugün AFAD İl Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı yetkililer katıldı.

Toplantıda İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.

İstanbul’da kademeli mesaiye ilişkin açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.