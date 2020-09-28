İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı

Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın ardından İstanbul'da da kademeli mesai uygulaması başladı.

Buna göre, vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek. Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak. Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.