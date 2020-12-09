İstanbul'da IŞİD'e yönelik 11 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
22 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
İstanbul'da bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese IŞİD operasyonu düzenlendi.
Haber Merkezi
İstanbul'da IŞİD'e yönelik 11 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
22 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.