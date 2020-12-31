İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için 14 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.
Haber Merkezi
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı
IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalarda, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için 14 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.