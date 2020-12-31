İstanbul'da IŞİD operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı

IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalarda, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için 14 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.