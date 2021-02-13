İstanbul'da ikamet etmek isteyen yabancılara bizzat başvuru şartı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da ikamet izni almak için yapılan posta ve kargo yoluyla başvurulara ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Buna göre artık ikamet izni başvurusu bizzat kuruma gidilerek yapılabilecek.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

İkamet izni başvuru dosyalarının posta/kargo yoluyla alınması usulüne son verilmiş olup 15.02.2021 tarihinden itibaren yabancılar kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunacaklardır.

15.02.2021 tarihinden itibaren posta/kargo yoluyla gönderilen başvuru dosyaları işleme alınmayacaktır.

15.02.2021 tarihinden önce başvuru dosyalarını posta yoluyla gönderen yabancıların başvuruları değerlendirmeye alınacak olup, ayrıca il/ilçe göç idaresi müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

15.02.2021 tarihinden önce farklı birimlerden ikamet izni başvurusu yapmış olan yabancıların evrakını kendilerine sms/e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tabloda yer alan il/ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmesi önem arz etmektedir.

İkamet izinleri randevu işlemlerine ilişkin işlemler 15.02.2021 tarihinden itibaren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı, Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ve Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığı’nda yürütülmeye devam edilecektir.