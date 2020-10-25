İstanbul'da hava kirliliği yüzde 12 arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı, pandemi dönemi yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarına göre yüzde 12 artış gösterdi.

DHA'daki habere göre, raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da hava kirliliği değerlerinin pandemi sürecine göre yüzde 12 arttığını görüyoruz. Normal şartlarda bunun yaz döneminde düşmesi gerekirken artmış olması, aslında bunun çok daha fazla arttığı anlamına geliyor. İşte burada da hem meteorolojik şartlar önemli, topoğrafya önemli hem de pandemi sonrasında normalleşme süreci ile İstanbul'daki araç sayısının artışı önemli bir faktör olarak gözükmektedir" diye konuştu.

'Kadıköy, Kağıthane, İkitelli bölgeleri göze çarpıyor'

Hava kirliliğinin bölgeden bölgeye, ilçeden ilçeye farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Toros, "Kirliliğin daha yoğun olduğu bölgeler Kadıköy, Göztepe bölgeleri, İkitelli bölgesi, Kağıthane bölgesi bu bölgeler daha göze çarpıyor. Bu bölgelerin daha yoğun kirli olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz bu bölgelerde araç sayıları daha fazla. Yoğun geçiş güzargahları var" dedi.

Pandemi döneminde hava kirliliğinin önemli oranda azaldığını söyleyen Prof. Dr. Toros şöyle konuştu:

"Tüm dünyada Mart Nisan Mayıs aylarında pandemi sebebiyle önemli oranda tedbirler alındı. İnsanlar hayatlarını daha çok evde geçirmeye başladılar. Trafikte ciddi anlamda azalmalar meydana geldi. Üretim tesislerinde azalmalar meydana geldi. Bütün bunlar hava kirliliğini olumlu yönde etkiledi. Yani insanların faaliyetleri azaldığı için, hava kirliliği de azalmış oldu. Normalleşme süreci ile hava kirliliği değerleri de hızlı bir şekilde artışa geçti. Çünkü trafikteki araç sayısı arttı, sanayi tesislerinde üretim arttı. Bunlar da doğal olarak hava kirliliğini arttırdı.

İstanbul'da 38 farklı noktada hava kirliliği ölçümleri yapılmaktadır. Dolayısıyla artık şu kültürü kazanmamız gerekiyor. Nasıl evden çıkarken trafik güzargahında trafik var mı diye bakıyorsak veya meteorolojik olarak hava yağmurlu mu değil mi diye bakıyorsak, aslında gideceğimiz güzargahta hava temiz mi değil mi diye bakabiliriz."