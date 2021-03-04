İstanbul'da halk otobüsünde kadın yolcuya cinsel saldırı

İstanbul'da evine gitmek için otobüse binen bir kadın, gideceği güzergah için yardımcı olmasını istediği şoförün cinsel saldırısına maruz kaldı.

Olay sonrası emniyete giderek şikayetçi olan kadın yolcunun başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda F.Y.'nin sevk ve idaresindeki otobüste yolcu olarak aldığı kadını ikna ve hile yoluyla güzergah dışı otobüste alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek iddianame düzenledi.

"Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Basit Cinsel Saldırı" suçları kapsamında 20,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.