İstanbul'da gözaltına alınan IŞİD'in 'askeri kanat sorumlusu' tutuklandı

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin "sağ kolu" ve "askeri kanat sorumlusu" olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu A.S.İ.M., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebubekir El-Bağdadi'nin IŞİD içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen 'Basim' kod adlı A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre Afganistan uyruklu A.S.İ.M., IŞİD'e yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.

A.S.İ.M.'nin fotoğrafı gözleri bantlanarak basına servis edilmişti.