İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda binaların çatıları uçtu.

Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş ve Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi.

Bağcılar da bir kişi yaralandı

Bağcılar'da bir binanın çatısı uçarak karşı binanın balkonundan içeri girdi. Bu sırada balkonda oturan bir kişi çatıdan kopan parçalar ve dairenin camının parçalanması nedeniyle yaralandı. Sokaktaki araçlar da hasar gördü.

Birinci ve ikinci boğaz köprülerinde fırtına nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden sonra fırtına beklendiği uyarısında bulunmuştu.

