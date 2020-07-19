İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu

DHA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de IŞİD’in hücre yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 27 şüpheli göz altına alınırken, çok sayıda dijital malzeme ile av tüfeği kartuşuna el konulduğu belirtildi.

Göz altına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken Emniyet’ten yapılan açıklamada gözaltına alınan zanlıların, Peygamber'e hakaret ettiği belirtilen sosyal medya paylaşımlarına misillemede bulunmak için talimat aldıkları dile getirildi.