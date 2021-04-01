İstanbul'da enflasyon 19 ayın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Mart ayı verilerine göre İstanbul'da bu ay bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.

İstanbul'da geçen yılın Mart ayına kıyasla ise perakende fiyatlardaki artış yüzde 16,37 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Toptan fiyatlar geçen yılın Mart ayına göre yüzde 17,67 oranında arttı.

İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Mart ayında bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise Mart ayında bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.