İstanbul'da ekmeğe 'sessiz' zam: 2 liraya kadar çıktı

Fırıncıların, maliyetlerindeki fahiş artışları gerekçe göstererek 2019 Aralık’tan bu yana talep ettikleri ekmek zammı, 2020 Eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL’den 7.50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL’den 1.50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 200 gram ekmeğin 1.50 TL’den satıldığı ilk ilçeler Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa oldu. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer’in birçok yerinde, Üsküdar ve Maltepe’nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL’den satılıyor.