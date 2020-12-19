İstanbul'da deniz seviyesi yükseldi: Milyarlarca dolar maliyet anlamına gelebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'daki deniz seviyesinin yükselişine ilişkin açıklamada bulundu.

Artık kentlerin aşırı hava olayları tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu söyleyen Tek, “Çevremizde olan her şey birbiri ile net olarak bağlantılı. İklim olaylarını görmezden gelemeyiz. Yapılan ölçümlerde son 100 yılda İstanbul'un deniz seviyesinde 20 santimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. Üstelik deniz seviyesindeki yükselmenin hızı gittikçe artıyor. Asıl tehlike bu ivmelenmenin hızlanması. Bu küresel bir sorun ama yerelde her bölgede farklı etkileri, zararları var” diye konuştu.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, bu artışın küçük bir seviye gibi görünse de beraberinde İstanbul için çok büyük maddi etkilerinin de olacağını aktaran Tek, “Dev bir kentten ve bunun altyapı sistemlerinden bahsediyoruz. Şimdilik sorun yok gibi görünse de bu kentler için deniz seviyesindeki yükselme büyük bir tehlike. Altyapı sistemleri çöker. Daha sonra kentleri kazıp yeniden altyapı yapmak çok zor. Su kanallarını, kanalizasyonları değiştirmek maalesef çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Bu milyarlarca dolarlık bir maliyet demek” ifadesini kullandı.