İstanbul’da çok sayıda gözaltı

İstanbul’un 15 ilçesinde polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda gece geç saatlerde başlatılan operasyon kapsamında 28 adrese baskınlar yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alındıkları öğrenilen isimler şu şekilde:

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, HDK Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Çiğdem Kılıçgün Uçar, Gazeteciler Davut Uçar ve Kesire Önel, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) üyesi Alaattin Altıntaş, HDP Üsküdar eski İlçe Eşbaşkanı Erşan Ongulu, Mehmet Karadağ, Muhsin Demir, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) Eşbaşkanı Hüsnü Taş ile derneğin yöneticileri Muhlis Bozdemir, Nazım Adıgüzel, Yusuf Çelik, Emine Kaya.

Gazeteci Kesire Önel’in Bağcılar’daki evine giden polisler, Önel’i burada bulamayınca bir meslektaşının Balat’taki evine baskın yaptı. Burada gözaltına alınan Önel’in hakkında ihbar olduğu ileri sürüldü.