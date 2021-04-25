İstanbul'da iş cinayeti: 60 yaşında çalışmak zorunda bırakılan işçi yaşamını yitirdi

İstanbul’un Kartal ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen 60 yaşındaki Osman Kaya isimli bir işçi yaşamını yitirdi.
DHA'da yer alan habere göre, dün Yakacık Mahallesi’nde meydana gelen iş cinayetinde Kaya, pencere montajı yapıyordu. Dengesini yitiren Kaya çalıştığı 6. kattan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinde inceleme yaparken, inşatta çalışan işçilerin ifadelerine başvurdu. Osman Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.