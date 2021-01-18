İstanbul'da buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği bugün ve yarın sabah saatlerinde kentte yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini bildirerek "yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada "Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul’un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bu sabah saat 09.00 itibariyle bazı merkezlerde ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle bildirildi:

"Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür."