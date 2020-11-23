İstanbul'da bugün 201 kişi bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, bugün kent genelinde 201 kişinin bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı verilerine göre bugün kentte toplam 442 kişi yaşamını yitirdi, bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısı 201 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ise bugünkü koronavirüs tablosunda son 24 saatte ülke genelinde 153 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gün içinde yaptığı açıklamada "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" demişti. Bakanlık ülke genelinde Covid-19'dan ölüm sayısı dün 139 olarak açıklamıştı.