İstanbul'da bir mahalle 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul Bağcılar'da 'riskli' ilan edilen ve 6 bin 153 kişinin yaşadığı 22 hektarlık alandaki 2 bin 150 daire ve işyeri yeniden inşa edilecek.

Haber Merkezi

İstanbul Bağcılar’la ilgili Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan 2 Aralık 2020 tarihli karar ile Göztepe Mahallesi’nde yaklaşık 22 hektarlık (218.373 metrekare) alan riskli bölge ilan edildi.

DHA'nın haberine göre, 3249 sayılı kararda “İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’inci ve ek 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir” denildi.

Kararın devamında riskli alan ilan edilen bölgenin harita, krokileri, sınırları ve koordinatlarına da yer verildi.

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