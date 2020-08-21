İstanbul'da bir hastanenin duvarı çöktü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.