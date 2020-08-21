İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul'da bir hastanenin duvarı çöktü
İstanbul'da bir hastanenin duvarı çöktü, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Haber Merkezi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.