İstanbul’da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye 1.729.723 TL ceza yazıldı. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım" dedi.