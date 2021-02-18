İstanbul’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 30 kişilik iki grup arasında kavga çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Ekipler kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ediyor.