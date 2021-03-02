İstanbul'da belediye grevleri: Son durum ne?

İstanbul bir aydır belediye işçilerinin, grev dahil mücadelesine sahne oluyor.

İlk olarak Kadıköy'de toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 16 Şubat'ta greve başlanmıştı.

İşçiler talepleri kabul edilene kadar grevi sürdüreceklerini vurgularken, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin işçilere bilgi vermeden belediyeyle masaya oturup sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum işçilerin ve grev kararı alan şubenin tepkisini çekse de sözleşmenin imzalanması işçilerin grevini üçüncü günün sonunda boşa düşürmüştü.

Buna karşın verilen mücadele sayesinde işçilerin haklarında "iyileşme" olmuş ancak Genel Merkez'in müdahalesi işçilerin istediği haklara ulaşmasını engellenmişti.

Genel-İş Sendikası, resmi sitesinde işçilerin aldığı maaşa ilişkin açıklamada bulunmuş, buna göre işçilerin 2279 TL olan ücretlerinin 3456 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Yani işçilerin net ücreti Belediye’nin yaptığı açıklamada olduğu gibi aylık net olarak 5 bin 275 TL olmamıştı.

Belediye Başkanı sosyal yardımlar ve ikramiyeler hariç net ücretin 5 bin 275 TL olduğunu iddia ederken, sendika genel merkezi ise işçilerin aldığı sosyal yardımlar ve ikramiyeler dahil edildiğinde ücretin bu rakama ulaştığını açıklamıştı.

Maltepe'de grev kırıcılık faaliyeti damga vurdu

Kadıköy'ün ardından işçiler bu kez Maltepe'de greve çıktı.

6 gün süren grevde İBB ve ilçe belediyesi tarafından düzenli olarak grev kırıcı faaliyetlerde bulundu.

İşçiler hem grev kırıcılığa karşı mücadele ederken, bir yandan da taleplerinin hayata geçirilmesini istedi.

Maltepe'de de tıpkı Kadıköy'de olduğu gibi CHP'ye yakınlığıyla bilinen Genel-İş Sendikası Genel Merkezi devreye girerek belediyeyle anlaşıp grevi sonlandıran toplu sözleşme kararına imza attı.

İşçiler ve DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube'nin alınan kararı reddetmesine karşın grev hakkının sözleşme imzalandığı gerekçesiyle sona erdiğinin belirtilmesi nedeniyle işçiler işbaşı yapmak zorunda bırakıldı.

Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir" denildi.

Ataşehir'de greve bir gün kala sözleşme imzalandı

İşçilerin grev kararı aldığı bir diğer ilçe belediyesi Ataşehir olmuştu.

Burada da işçiler taleplerin kabul edilmemesi nedeniyle belediye binasına grev kararını asmış, 2 Mart'ta greve çıkacaklarını ilan etmişlerdi.

Kadıköy'deki grev kararını da alan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, grevin resmen başlayacağı günden bir gün önce belediyenin taleplerinin büyük bölümünü kabul ettiğini, işçi temsilcilerinin biri dışında sözleşmeye onay verilmesi nedeniyle toplu sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Şube Başkanı Ahmet Arikan, imzalanan sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceden beri Ataşehir Belediyesi ile devam eden görüşmelerimiz vardı. Bugün temsilcilerimizle görüştük, büyük bir kısmının onay verdiği sözleşmeyi imzalamış olduk. Maltepe ve Kadıköy Belediyesinde büyük mücadeleler sonucu imzaladığımız sözleşmeden daha iyi bir sözleşmeyi yapmış olduk" ifadesini kullandı.

Ataşehir'de imzalanan TİS'e göre ilk yıl işçilere yüzde 8, ikinci yıl yüzde 10 zam verildi. En düşük işçi ücreti asgari geçim indirimi hariç net 3 bin 175, giydirilmiş brüt ücret ise 4 bin 918 lira oldu.

Kartal'da grev 4 Mart'ta, Beşiktaş'ta sözleşme imzalandı

Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'deki bu sürecin ardından şimdi gözler Kartal ve Beşitaş'a çevrilmiş durumda.

Kartal'da 23 Şubat'ta grev kararını asan işçiler, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda 4 Mart tarihinde greve çıkacak.

Grev kararı asılan bir diğer belediye olan Beşiktaş'ta ise toplu sözleşme bugün imzalandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş halkına hizmet eden belediye emekçileri için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sorumluluktan kaçmadık. Emekçilerimizin Toplu İş Sözleşmesi hakkına saygı duyduk, taleplerine sahip çıktık” denildi.