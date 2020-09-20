İstanbul'da bazı yollar maraton nedeniyle kapalı

İstanbul'da düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 13.00'e kadar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şöyle açıklandı:
02.00 ile 13.00 arası trafiğe kapalı yollar
- Samatya güney Yol, Sahil Kennedy Caddesi güney Yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası,
- Namık Kemal varyant dönüşleri,
- Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı.
05.00 ile 13.00 arası trafiğe kapalı yollar
- Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağı'na kadar
- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
- D-100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden kapatılacak
- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
- Gülhane Parkı sahil alt girişleri
- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak)
- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek)
- Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)
- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
- Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden kapatılacak
- Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
- Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak
- Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapatılacak.
Alternatif güzergahlar
- Atatürk Bulvarı
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- D-100 kuzey güney yol
- Türkeli Caddesi
- Avrasya Tünel
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- Samatya güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri (sahil kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
- Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapalı SETA Vakfı'nın önünden Fatih istikametine U dönüşü yaptırılacak.