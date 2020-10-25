İstanbul'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul'u kaplayan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin geçici süreliğine iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi

İstanbul’da görüş mesafesini azaltan sis etkili oluyor.

Yapılan açıklamaya göre; Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

Sis gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.