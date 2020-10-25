İstanbul’da görüş mesafesini azaltan sis etkili oluyor.
Yapılan açıklamaya göre; Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri geçici süreliğine iptal edildi.
Sis gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da bazı seferler iptal edildi
İstanbul'u kaplayan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin geçici süreliğine iptal edildiği duyuruldu.
Haber Merkezi
İstanbul’da görüş mesafesini azaltan sis etkili oluyor.
Yapılan açıklamaya göre; Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri geçici süreliğine iptal edildi.
Sis gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.