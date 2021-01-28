İstanbul’da araç çekme ücretine zam

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Yediemin Otopark Ücret Tarifesi belirlendi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ücretler, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi” dikkate alınarak düzenlendi. Park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti 130 TL'den 160,05 TL'ye çıkarıldı.

Park yasağı dışındaki 5 kilometreye kadar araç çekme ücreti, 100 TL'den 160,05 TL'ye yükseltildi. Kilometre başına 5 TL'lik çekme ücreti de 9,6 TL'ye çıktı.

Yediemin Otoparkı ücretine zam

Çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük otomobillerde 12 TL'den 16 TL'ye, motorsikletlerde 5 TL'den 8 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 TL'den 17.6 TL'ye çıktı. İcra iflas kanunu ve amme alacağı nedeniyle çekilen ve trafikten men edilen araçların yediemin otoparklarındaki günlük ücret tarifesi otomobillerde 10 TL'den 16 TL'ye, motorsikletlerde 4 TL'den 8 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 11 liradan 17.7 liraya, kamyon-otobüs-çekici-iş makinesinde 12 TL'den 23.98 TL'ye çıkarıldı.

Otogara 4 taksi durağı

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı’na 4 yeni taksi durağı kurularak İBB tarafından işletilmesi de oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda söz alan otogarın İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, otogarda ihtiyaç fazlası çok sayıda taksinin misafirlerin park edeceği alanları işgal ettiğini, 25 yıldır taksi meselesinin otogarda büyük bir disiplinsizlik içerisinde yürüdüğünü söyledi. Beşli, taksi duraklarının işletmesini İBB'nin üstleneceği, ilk etapta kayıtlı olan taksicilerle çalışılacağı bilgisini verdi.

İETT'ye bağlanan özel halk otobüslerine seri plaka

İETT çatısı altında birleştirilen özel halk otobüsleri de UKOME gündemine geldi. İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumlarında alınan karar ile İstanbul'da, özel halk otobüsü sistemi kaldırılmış, özel halk otobüsleri ile iştirak şirketlerine ait otobüsler, İETT çatısı altında birleştirilmişti. 3 bin 41 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmesi karara bağlanmıştı.

Kasım ayında da İETT ile Özel Halk Otobüsü şirketleri arasında anlaşma imzalandı. 28 Ocak 2021 tarihli UKOME toplantısında da özel halk otobüslerinin plakaları düzenlendi. Özel taşımacı işletme sistemine dâhil araçların satış, devir, tescil işlemleri ile sevk ve idaresinde kullanılan programlarda işlem güvenliği ve kolaylığı sağlanması amacıyla sistemde yer alan araçlara ait plaka harf gruplarının değiştirilerek, bu araçlara seri plaka verilmesi yönünde bir düzenlemeye gidilmesi oybirliği ile kabul edildi.