İstanbul’da 8 ilçede eş zamanlı operasyon

İstanbul’da, IŞİD, HTŞ/FEC/NC örgütlerine operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada operasyonun "IŞİD, HTŞ/FEC/NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik" olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ, HTŞ/FEC/NC Terör Örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, İlçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir."