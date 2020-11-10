İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Kısıtlama Perşembe günü başlayacak.
İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Haber Merkezi
İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Kısıtlama Perşembe günü başlayacak.