İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Kısıtlama Perşembe günü başlayacak.