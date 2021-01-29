İstanbul'da 65 yaş üstü avukat ve sağlıkçılara istisna yarından itibaren geçerli

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir belediye otobüsüne binen sağlık emekçisi Prof. Dr. Kadir Guzin, 65 yaş üstü olması nedeniyle şoför tarafından araçtan indirilmiş, basının da gündemine gelen olay tepki çekmişti.

İBB basın bürosundan aldığımız bilgiye göre, 65 yaş üstü avukatlar ve sağlık çalışanları artık toplu taşımada istisna kapsamına alındı.

Avukatlar için bugün bir pilot uygulama yapıldığı bildirilirken uygulama yarından itibaren geçerli olacak.

Bu istisnadan üç bin 313 avukatın yararlanması beklendiği belirtildi.

65 yaş üzeri sağlıkçılar için ise karar bugün alındı. Kararla birlikte bin 950 sağlık çalışanının da bu kapsamda yarından itibaren istisnadan faydalanacağı öğrenildi.

