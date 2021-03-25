İstanbul'da 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’daki iş gücü piyasasının değerlendirildiği Mart 2021 Ekonomi Bülteni’ni yayımladı. Buna göre, İstanbul'da resmi işsizlik oranı 14.7 olurken, 20-24 yaş arasındaki gençlerde yüzde 30.8'e yükseldi.

İstanbul'da 2020 yılında, resmi işsizlik oranı 14.7, Türkiye’de 13.2; geniş tanımlı işsizlik oranı, İstanbul’da yüzde 18.2, Türkiye’de 23.6 oldu. TÜİK tarafından bu sene açıklanmaya başlanan atıl işgücü oranı ise Türkiye’de yüzde 29.1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da 15-24 yaş arası 552 bin gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirlendi. İşsizlik oranında en yüksek artış, yüzde 30.8 ile 20-24 yaş arasında yaşandı. İstihdam, tarımda yüzde 30.4, sanayide yüzde 9.1 düştü.