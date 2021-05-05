İstanbul'da 5 yerde pazarlar açık olacak

Dün alınan karar gereği 17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgilere göre Avrupa yakasında bulunan 5 ilçede tüm pazarlar noktaları kısıtlama tarihlerindeki Cumartesi günleri açık olacak. Anadolu yakasındaki durum ise bir kaç gün içerisinde belli olacak.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odasından edinilen bilgilere göre Avrupa yakasında belirlenen 5 ilçede semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Bu ilçeler Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, ve Sultangazi olarak belirlendi.

Bu ilçeler dışında kalanlarda sadece normal zamanda cumartesi günü kurulan pazarlara izin verilecek. Cumartesi dışındaki günlerde kurulan pazarlara izin verilmeyecek.

Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan tezgahlar açık olacak.

Anadolu yakasında açılacak semt pazarları hakkında bilgiler ise önümüzdeki gün paylaşılacak.