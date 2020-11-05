Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 08:46'da yaşanan deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Fatih Yaşlı
İstanbul'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Silivri açıklarında saat 08:46'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 08:46'da yaşanan deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.