İstanbul'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Silivri açıklarında saat 08:46'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 08:46'da yaşanan deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.