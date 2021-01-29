İstanbul'da 3 mahallede 8 saatlik su kesintisi

Başakşehir'in iki ve Esenyurt'un bir mahallesinde Cumartesi 22.00'den Pazar 06.00'ya kadar su kesintisi yapılacak.

Haber Merkezi

İstanbul'da Başakşehir ve Esenyurt ilçelerine bağlı bazı mahallelerde yarın saat 22.00 ile Pazar günü saat 06.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" denildi.

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