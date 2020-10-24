İstanbul'da 3 Kasım'da tatbikat yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım'da Kağıthane'de tatbikat planlandığını açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Soylu, 3 Kasım'da Kağıthane ilçesinde toplanma alanlarına ilişkin tahliye planlı bir tatbikat yapılacağını duyurdu. 