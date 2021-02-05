İstanbul'da 20 bölge 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul'un farklı ilçelerinde 1 Ocak 2018'den bu yana 20 bölge “riskli alan” ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 33 bin 938 metrekarelik bölge riskli alan ilan edildi. Statüsü "riskli alan" olarak değiştirilen ve koordinatları yayımlanan bölgenin, İstanbul'un en büyük mezarlıklarından biri olan Kozlu Mezarlığı'nın bitişiğinde yer olduğu anlaşıldı.

Söz konusu mahallenin büyük bölümü 3-4 katlı binalardan oluşuyor.

Zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar riskli alan ilan ediliyor. Bu çerçevede son üç yılda İstanbul'da riskli alan ilan edilen yerler şöyle:

İstanbul'daki 20 riskli bölge: