İstanbul'da 18 metre genişliğindeki park 'okul' yapılacağı gerekçesiyle İBB'den alındı

Beyoğlu Sütlüce’de, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olan, iki yol arasındaki 18 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğundaki park alanı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP'nin oylarıyla bedelsiz olarak 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi.

Anka Haber Ajansı'nın aktardığına göre; AKP'li üyeler alana okul yapılacağını belirtirken, CHP, Osmanlı döneminde barut ve cephane depoları olarak kullanılmış tarihi yapıların bulunduğu dar ve uzun alana okul yapılmasının mümkün olmadığını belirterek itiraz etti.

AKP'li bir grup belediye meclis üyesinin önergesi ile Meclis gündemine alınan, Temmuz ayında yapılan Meclis toplantısında gündeme gelen ve üç gün içinde Hukuk Komisyonu’ndan çıkarılan rapor Meclis’te oylamaya sunuldu. CHP’li Hukuk Komisyonu üyesi Melendiz Dalyan İzgi konuyla ilgili şunları söyledi:

“Elimizde sadece ada ve parsel numarası var. Burada İBB’nin görüşü var mı? Planı var mı, projesi var mı? Okul yapılacak deniyor. Burası okul yapılacak kadar büyük bir yer değil. Bu konuda müdürlüğe hiçbir şey sorulmadı. Bu üslup doğru değildir. MEB’in bir talebi varsa bunu İBB’den talep eder. Burada iki kurum var. Yazılı talepte bulunur, İBB’de inceler cevap verir. MEB’in muhatabı AKP Meclis grubu değil İBB’dir.”

AKP'li üye: Okul ihtiyacı acil

AKP Meclis Üyesi Faruk Gökkuş ise söz konusu alanın imar planlarında "eğitim alanı" olarak gösterildiğini ve bölgede “eğitim kurumuna ihtiyaç olduğunu” söyledi. Gökkuş, “Orada yaşayan vatandaşlarımız orada bir okul ihtiyacı var. Vatandaşın okul ihtiyacını gidermek de AKP grubunun bir görevi. Biz hizmet yapıyoruz, vatandaşlar diyaloğumuz var, bu müdürlükten gelmedi vatandaştan geldi, bakanlığın görüşünün de bu doğrultuda olduğunu bildiğimiz için gündeme CHP yönetimi tarafından getirilmediği için biz gündeme getirdik. Okul ihtiyacı acil bir ihtiyaç olduğu için karar çıktı” diye konuştu.

CHP’li üye: Okul yapılacak kadar büyük değil

CHP’li Meclis üyesi Süleyman Solmaz alanla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Burası okul yapılacak kadar büyük bir yer değil. Parkın içinde tarihi bir bina da var. Bakanlığın böyle bir binaya ihtiyacı varsa kurumlar arası Büyükşehir Belediyesinden talep edilebilir. Biz olaylara böyle bakarsak halkın verdiği oylara saygısızlık etmiş oluruz. İBB 23 Haziran’da oy almış bir yapı, eğer biz bunun yerine bir meclis grubunu kurumsal bir yapı gibi çalıştırırsak paralel bir yapı oluşturmuş oluruz. Bir süre sonra herkes bir paralel bir yapı oluşturur. Bu ülke bu güne kadar neden zarar gördü, paralel faaliyetlerden zarar gördü. Kurumsal yapılar yok sayıldı.”

CHP’nin eski Beyoğlu İlçe Başkanı ve meclis üyesi İnan Güney da, söz konusu alanın yeşil alanlar, kavşaklar ve İmrahor Caddesi içinde kaldığını söyledi. Dar ve uzun bir alana okul yapılmasının olanaklı olmadığını vurgulayan Güney “25 yıldır Belediye yönetimi AKP’deyken olmayan talep şimdi nasıl gündeme gelmiştir” dedi.

Osmanlı barut ve cephane depoları bulunuyor

Okul yapılmak istenilen alanın hemen yanında Osmanlı döneminde barut ve cephane depoları olarak kullanılan tarihi kalıntılar bulunuyor.

Hazırlanan raporlarda ise tarihi kalıntıların Kültür Varlıklarını Koruma Kanuna göre kültür varlığı olarak tescil edildiği ve korunması gerektiği belirtiliyor. Raporda yer alan ifadeler şöyle:

“2015 yılı uydu görüntüsü ile dosyasında yer alan yazışma ve fotoğraflardan; 3201 ada, 1 parseldeki taşınmazın İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.11.1990 tarih, 2244 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Osmanlı Barut ve Cephane Depolarına ait kalıntıların bulunduğu, 1915 ada, 1 parselde ise herhangi bir yapılanma bulunmadığı görülmüştür.”