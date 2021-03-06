İstanbul'da 17 saatlik su kesintisi

Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, üç ilçedeki bazı bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyeceği açıklandı.

İSKİ'nin açıklamasına göre su verilemeyecek bölgeler şöyle: