İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
11 ilçede 12 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Çağdaş Gökbel
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da 11 ilçede IŞİD operasyonu
İstanbul'da IŞİD'e yönelik 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
11 ilçede 12 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.