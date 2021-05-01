İstanbul'da 1 Mayıs yürüyüşlerine polis saldırısı!

İstanbul'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlara polis saldırdı.
SODAP ve Gençlik Meclisleri üyeleri Mecidiyeköy'de buluşarak yürüyüşe geçerken polis saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası 19 kişi gözaltına alındı.
Taksim'e yürümek isteyen Öğrenci Faaliyeti üyelerine de polis saldırarak gözaltına aldı.
Kaynak: ÇHD İstanbul Şube
Gençlik Komiteleri üyesi 10 öğrenci de Taksim yürüyüşü sırasında polis saldırısıyla gözaltına alındı.
Taksim'e yürümek isteyen Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği üyeleri ile ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltına alındı.
BDSP ve Birleşik İşçi Kurultayı üyeleri de polisin Mecidiyeköy'deki saldırısı sonrasında gözaltına alındı.
Gözaltı sayısı artıyor
Emekçi Hareket Partisi, İstanbul ve Ankara’da yaptıkları 1 Mayıs eylemlerinde toplam 27 parti üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
Halkevleri'nin Elmadağ’dan Taksim’e doğru yürüyüşü polis tarafından engellendi.
Yolu kesen polisin saldırısı sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
ÇHD İstanbul Şubesi, bu sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının 170'e yükseldiğini duyurdu.
Kaynak: Sendika.org
DİSK, KESK, TTB, TMMOB Taksim'de
Saat 12.00 sıralarında Gümüşsuyu'nda buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerinden oluşan heyet "Umut yan yana" pankartıyla Taksim Meydanı'na geldi.