İstanbul'a yüzde 2'lik müjde

İstanbul’da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13’e çıktı. Kurak bir yıl geçiren İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16’ya kadar düştü.

Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajlardaki doluluk oranını artırdı.

2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13’e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı.

Kar bekleniyor

İstanbul’da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

İstanbul'un olmayan suyu çatlaklarda kayboluyor

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’un barajlardan gelen sularının yüzde 22.3’ü isale hatlarındaki borularda bulunan çatlaklar nedeniyle şebekeye ulaşamıyor.

İstanbul’un yıllık su tüketimi 1 milyar 61 milyon metreküp. Pandemi döneminde su tüketimi yüzde 14 oranında arttı. Sular, kaynaklardan 22 bin kilometrelik borulardan oluşan su hattıyla son şebekeye ulaşıyor. Ancak isale hatlarındaki çatlaklar, boruların bağlantı noktalarındaki sorunlar nedeniyle 1 milyar 61 milyon metreküplük suyun 236 milyon 891 bin metreküpü boşa akıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Medet Güney, "Kabaca bir hesap yaptığımız zaman İstanbul’un 2 aylık suyunun kaldığını bugün itibariyle görmekteyiz. 60 gün dersek 15 günü de bu kayıp kaçaklar nedeniyle düşmemiz gerekiyor” sözleriyle özetliyor. Bu kaybın önlenmesi için ise isale hatlarının yenilenmesi gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.