Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için beklediği kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor.
Haber Merkezi
İstanbul'a yılın ilk karı düştü
İstanbul Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için beklediği kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.
Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor.