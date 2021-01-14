İstanbul'a yılın ilk karı düştü

İstanbul Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için beklediği kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe'de kısa süreli kar yağışı görüldü.

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri artması bekleniyor. 

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