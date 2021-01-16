İstanbul'a kar, 4 ile çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul için ise bir süredir uyarısı yapılan kar yağışının bu akşam başlayacağı ve yarın yoğunlaşacağı ifade edildi.

İstanbul dışında Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağışı görüleceği uyarısında bulunuldu.

'Yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.