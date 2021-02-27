'İstanbul ve İzmir'de kısıtlamalar devam edecek'

1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme adımlarının açıklanması beklenirken, var olan liste ve bu listenin uygulanışına ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

AKP'ye yakın yayın organlarından Sabah'ta yer alan habere göre, illeri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladı.

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

Listeye göre kırmızı listede yer alan iller şu şekilde: Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya.

Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor:

Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorumi Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.