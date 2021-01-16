İstanbul ve İzmir'de kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentte bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 cm, iç kesimlerde 10-15 cm, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 cm olması bekleniyor.

Cumartesi akşamı aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık -5 derece.

İzmir'in de pek çok ilçelede kar yağışı başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam üzeri yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Bornova, Buca ve Narlıdere'nin kırsal bölgelerinde hafif şiddetli olan kar, özellikle kuzey ilçeleri olan Bergama, Dikili, Aliağa ve Kemalpaşa'da etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan İzmirliler, yasaklara rağmen dışarı çıkıp kartopu oynadı.

Karayolları ekipleri, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde ve dağ yollarında önlemler aldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde kar yağışının saat 03.00 sıralarına kadar etkili olacağı ifade edildi.