İstanbul ve İzmir merkezli Cemaat operasyonları

Gülen Cemaati'ne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, Cemaat'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

İzmir merkezli 40 ilde operasyon

Öte yandan, İzmir merkezli 40 ilde de, Cemaat'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda örgüt yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 30'unun TSK'de aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan kişilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu belirtildi.