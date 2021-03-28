İstanbul ve Giresun'da sahilde iki kadının cesedi bulundu

Bugün İstanbul Yenikapı ve Giresun Bulancak'ta sahilde iki kadının cesedi bulundu.

İstanbul Yenikapı'da sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. Polis kıyıya yakın yerde duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun Bulancak'ta da Sanayi Mahallesi sahil kesiminde menfez içerisinde ceset olduğunu fark edenler durumu polise haber verdi. Bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacak.

Bulancak'ta yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 27 yaşındaki Zehra Açıkgöz'ün son olarak görüldüğü belirtilen Sarayburnu Camii karşısındaki sahilde cuma günü arama çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.