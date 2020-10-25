İstanbul ve Gaziantep'te cihatçı gruplar sokağa çıktı

İstanbul ve Gaziantep'te ÖSO yanlısı Suriyeli gruplar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etmek üzere sokağa çıktı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan grup ÖSO bayrağı açarak tekbir getirdi.

Gruptan bazı kişiler buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Olayların ardından çevik kuvvet ekipleri tarafından grup dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği: Emniyet olay yerine ulaştığında dağıldılar

Gaziantep'te de cihatçı gruplar sokağa çıktı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Şahinbey ilçesi Maarif Meydanı’nda saat:12.45’te Suriye uyruklu yaklaşık 40 kişilik bir grubun toplandığı bilgisi alınmış ve emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir" denildi.

Açıklamada "Bahse konu grup, Fransa'da İslam karşıtı açıklamalar yapılması ve Peygamberimiz Hz Muhammed’e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması ve karikatürler yayınlanmasını protesto amaçlı toplanmıştır. Emniyet ekiplerimiz olay yerine ulaştığında şahıslar herhangi bir açıklama yapmadan dağılmışlardır. Öte yandan konuyla ilgili Pandemi tedbirleri yönünden sosyal mesafeyi ihlal edenlerin tespit çalışması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vali'den destek: Hilafet gösterisi değil protesto

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah birdir ve Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir. Peygamberimize yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapılmıştır. Suriyeliler de diğer Müslümanlar gibi bu olayı protesto etmiştir. Hilafet isteği gösterisi söz konusu değildir. Pandemi ihlali ayrıca tespit edilmektedir" ifadesini kullandı.