İstanbul Valisi'nden yılbaşı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ‘2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri’ başlıklı düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- İstanbul’a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz. Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak.
- Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.
- Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.
- 2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı.